La retraite de Jonathan Borlée fait "doublement mal" à Cédric Van Branteghem

"C'est une histoire que j'ai vécue avec lui depuis Pékin 2008 qui se termine", a souligné Cédric Van Branteghem, coureur de 400m, précurseur lui-même du relais belge. Depuis ces JO en Chine, Jonathan et Kevin Borlée ont développé l'histoire des Belgian Tornados qui n'est par ailleurs pas prête de s'achever. "Cela me touche particulièrement et cela fait doublement mal. D'un point de vue personnel et sportivement. C'est dommage que cela se termine comme ça pour lui, mais il fait et fera toujours partie des Belgian Tornados, tout comme Julien Watrin", a commenté celui qui est aujourd'hui directeur général du COIB, le Comité olympique et interfédéral belge. "Leur apport et leur travail dans l'évolution du relais jusqu'à aujourd'hui est important. Ils resteront quoiqu'il arrive nos ambassadeurs même s'ils ne sont pas sur la piste".

Pour Jacques Borlée, le coach et père de Jonathan, c'est un "grand qui s'en va", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux samedi. "Il a fait une carrière exceptionnelle. Je retiens sa victoire aux championnats américains NCAA en 2009. Son record de Belgique aux JO de Londres 2012. Sa 4e place aux championnats du monde de Moscou 2013 et sa troisième place aux championnats d'Europe de Berlin. Et puis toutes les victoires et les médailles dans les relais."