La Suède envisage une candidature pour les Jeux d'hiver 2030

Une "étude préliminaire" va être faite d'ici l'été sur une possible candidature suédoise, a indiqué le président du comité olympique national, Anders Larsson, en conférence de presse.

"Espérons-le, elle mènera à une candidature, et espérons-le, celle-ci mènera à l'organisation des Jeux Olympiques et paralympiques en Suède", a-t-il ajouté.

Le Comité international olympique (CIO) a déjà choisi ses sites pour les Jeux d'été et d'hiver jusqu'à 2032, à une exception près, les Jeux d'hiver 2030.

Le CIO avait repoussé sa décision sur l'attribution de la ville hôte de 2030, initialement prévue cette année et désormais attendue en 2024. L'organisation aux cinq anneaux avait notamment invoqué des défis présentés par le changement climatique.

D'autres candidatures ont été retirées comme celle de Vancouver au Canada ou un projet réunissant Barcelone et Saragosse en Espagne.

Seule Salt Lake City, candidate connue depuis plusieurs années et déjà hôte en 2002, reste jusqu'ici en lice. Mais du fait des JO d'été à Los Angeles en 2028, la capitale mormone préfère désormais l'édition 2034, tout en restant disponible pour 2030.

Dans ce contexte de raréfaction, le CIO avait évoqué une double attribution pour 2030 et 2034 afin d'instaurer "un climat de stabilité".

Stockholm a déjà accueilli les Jeux Olympiques d'été en 1912, mais la Suède n'a jamais organisé les Jeux d'hiver. Le pays s'était porté candidat pour l'édition 2026, en proposant Stockholm et Are comme sites principaux, mais Milan et Cortina d'Ampezzo, en Italie, avaient été préférés.