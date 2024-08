L'Allemagne rejoint les Pays-Bas en finale du tournoi de hockey

L'Inde a ouvert le score après sept minutes et un but de Harmanpreet Singh mais a ensuite concédé deux buts allemands via Gonzalo Peillat (18e) et Christopher Rühr (27e). Les Indiens sont revenus à égalité (Sukhjeet Singh, 36e) mais les Allemands ont inscrit un troisième but, signé Marco Miltkau, dans le dernier quart-temps (54e).

L'Allemagne n'a plus atteint la finale olympique depuis les Jeux de Londres en 2012. Elle avait alors déjà joué les Pays-Bas et s'était imposée pour s'offrir le quatrième titre de son histoire (après 1972, 1992 et 2008).