L'Arabie saoudite exprime son ambition d'organiser les Jeux Olympiques

L'année prochaine, les premiers Jeux Olympiques des Esports se tiendront en Arabie saoudite. Riyad a conclu un accord avec le Comité international olympique (CIO) à ce sujet. Les contacts sont donc déjà établis. En outre, les Saoudiens accueilleront les Jeux asiatiques d'hiver en 2028 et étaient les seuls candidats à l'organisation de la Coupe du monde de football en 2034.

Le pays investit déjà beaucoup d'argent dans divers sports, tels que le football, la Formule 1, le snooker ou le golf. "Nous nous préparons en tant que pays à en faire toujours plus, et je pense que les Jeux Olympiques sont une étape logique", a déclaré le membre de la famille royale d'Arabie saoudite à l'agence de presse Bloomberg. "Mais si nous sommes prêts", a-t-il tempéré.

Le prince héritier Mohammed bin Salman a placé le sport, le divertissement et le tourisme en tête de ses priorités afin de diversifier l'économie pour qu'elle soit moins dépendante du pétrole. Le pays a également une population très jeune et ces secteurs sont considérés comme qualitativement attractifs.

Les Jeux Olympiques auront lieu en Italie (Milan et Cortina d'Ampezzo 2026), en Californie (Los Angeles 2028), en France (Nice et les Alpes françaises 2030), en Australie (Brisbane 2032) et dans l'Utah (Salt Lake City 2034) au cours des prochaines années.

L'Égypte et le Qatar seraient déjà intéressés par des éditions au-delà de 2034.