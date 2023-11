L'aventure s'arrête en 16es de finale pour Oudegem, battu à Porto

Oudegem n'est pas parvenu à renverser la vapeur mardi en seizième de finale retour de la Coupe CEV dames, le second échelon européen, en s'inclinant à Porto 3 sets à 0 (25-16, 25-20 et 25-20).

Battu voici une semaine à domicile par une formation de Porto plus compacte et solide au filet (1-3), Oudegem savait que son déplacement au Portugal pour la manche retour serait à nouveau compliqué. La formation belge était même contrainte à l'exploit puisque pour franchir le cap des seizièmes de finale, elle devait s'imposer par 0-3 ou 1-3 avant de mettre la main sur le set en or.

Une mission sur papier impossible, ce qui s'est rapidement confirmé lorsque Porto a remporté le premier set sans trembler (25-16), avant de poursuivre sur sa lancée dans la seconde manche, malgré un regain d'énergie d'Oudegem (25-20). La sentence était irrévocable, les Belges étaient éliminées, mais les Portugaises ne baissaient pas de rythme et remportaient également le troisième set (25-20), éliminant par la même occasion Oudegem.