Le Braxgata fait la bonne opération à l'Orée et mène la danse avec Herakles et Watducks

Il ne reste plus que trois clubs en tête après 2 journées de compétition de la Carlsberg 0.0 Hockey League, le championnat de Belgique de division d'Honneur messieurs. L'Herakles, le Waterloo Ducks et le Braxgata ont engrangé une 2e victoire de rang, dimanche, pour totaliser le maximum de 6 points.

L'Herakles s'est imposé 2-4 au Daring, tandis que le Waterloo Ducks est revenu du Racing avec les 3 points (1-2) après un but de Louis Depelsenaire en 2e mi-temps, alors que le score était de 1-1 au repos.

Le duel entre les deux prétendants aux play-offs que sont l'Orée et le Braxgata a tourné à l'avantage des Boomois. Les équipiers d'Arthur Van Doren, Thomas Briels et Loïck Luypaert ont vaincu les Woluwéens et Vincent Vanasch par le plus petit écart sur une réalisation de Jeff De Winter dans le 3e quart-temps (43e).