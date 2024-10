Le Britannique Alex Yee double son titre olympique avec un sacre mondial à Torremolinos

En l'absence de Marten Van Riel et Jelle Geens ayant déjà tourné la page de la distance courte (prouvant la réussite de leur passage sur longue distance ce week-end en décrochant les deux premières places du T100 de Las Vegas, ndlr), les deux Belges engagés n'ont pu jouer un rôle majeur. Erwin Vanderplancken a fini 44e et Arnaud Mengal 49e.

En clôture de la 6e et dernière manche de la saison, comptant pour le double des points et disputée sur distance olympique (1.500 m natation, 40 km vélo et 10 km à pied), le vice-champion olympique Wilde a devancé, en 1h42:22, d'un peu plus d'1 minute Bergère (1h43:24), le lauréat du circuit en 2022, et Yee (1h43:50). Au classement final de la WTCS, l'ordre est inversé, avec le Britannique vainqueur final avec 4.069 points. Bergère totalise 3.728 unités et Wilde 3.726. Marten Van Riel est 22e (1.295 pts), Jelle Geens 30e (970 pts) et Arnaud Mengal 131e (149 pts).