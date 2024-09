Le club turc de Petkimspor, quatrième larron du groupe d'Ostende

Les huit vainqueurs de la phase de groupes sont qualifiés pour les 8es de finale. Les 2e et 3e classés jouent un barrage, dont les vainqueurs rejoindront les 8e de finale.

La phase régulière de cette 9e édition de la Ligue des Champions débutera le 1er octobre.

Anvers n'avait pas réussi de son côté à se qualifier, battu par Andorre, et poursuivra sa campagne européenne en FIBA Europe Cup dans le groupe C avec les Français de Cholet, les Suisses de Fribourg et le vainqueur du match de qualification (disputé mercredi et jeudi en Roumanie) entre les Ukrainiens de Dnipro et les Roumains de Constanta, chez qui les Giants entameront d'ailleurs leur campagne le 9 octobre.