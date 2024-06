Le duo Peters-Broekx au pied du podium en K2 500m, Artuur Peters 5e en K1 1000m à Szeged

Les trois kayakistes belges, qualifiés pour les JO de Paris et engagés dimanche en finale de l'Euro de kayak sprint, ne sont pas passés loin du podium, à Szeged, en Hongrie. Le K2 féminin de Lize Broekx et Hermien Peters a terminé à la 4e place sur 500m, tandis qu'Artuur Peters a fini 5e de la finale du K1 sur 1.000m.

Les deux Limbourgeoises, en 1:47.855, sont restées à plus de 2 secondes des lauréates danoises Emma Jorgensen et Frederikke Matthiesen (1:45.804). L'argent est revenu aux Polonaises Justyna Iskrzycka et Katarzyna Kolodziejczyk (1:45.911) et le bronze aux Hongroises Alida Gazso et Tamara Csipes (1:46.574).

Artuur, le cadet de la famille Peters, a lui terminé son 1.000m en 3:39.902, à plus de 4 secondes du vainqueur biélorusse Aleh Yurenia (3:35.122), courant sous bannière neutre (AIN). Le kayakiste de Neerpelt a connu un départ modeste, passant en 8e position aux 250m, avant de remonter 3 concurrents. Le podium final a été complété par le Hongrois Balint Kopasz (3:35.492) et le Portugais Fernando Pimenta (3:38.099).