Le groupe Eurostar est le partenaire transport du COIB pour les Jeux de Paris

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) et le Comité paralympique belge (BPC) ont conclu un accord avec le groupe Eurostar, composé de Thalys et Eurostar. Les deux parties ont annoncé la nouvelle lundi. Le groupe Eurostar sera le partenaire transport officiel pour les athlètes belges pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Le COIB se montrait très satisfait de la coopération. "Le comité olympique et interfédéral belge (COIB) est ravi d'accueillir officiellement le groupe Eurostar comme partenaire de l'équipe de Belgique." a déclaré Cédric van Branteghem, le CEO du COIB dans une réaction.

"Les athlètes belges pourront profiter au maximum des trajets quotidiens en train entre Bruxelles et Paris. En plus du confort, de la flexibilité et du service impeccable qu'Eurostar Group présente, cette collaboration s'inscrit également dans la lignée des efforts déployés par ces deux organisations pour réduire leur empreinte écologique en voyageant principalement en train. Je souhaite la bienvenue au groupe Eurostar et me réjouis d'une collaboration fructueuse."