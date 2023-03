Le Handisport School Trophy a réuni plus de 300 participants à Namur

Le Handisport School Trophy de la province de Namur, organisé par la Ligue Handisport francophone (LHF), a réuni 370 enfants et adolescents mardi à Malonne (Namur).

Cette journée inclusive faisait partie du Handisport School Program développé par la LHF. L'objectif principal était de proposer aux jeunes porteurs ou non d'une déficience physique, intellectuelle ou sensorielle de découvrir un maximum de disciplines handisport. De 10h00 à 15h00, les quelque 370 enfants et adolescents venus des écoles de la province de Namur - qu'ils soient issus de l'enseignement ordinaire ou spécialisé - ont pu pratiquer le basket en chaise, la parahockey, le volley-ball assis, le cécifoot, la course en chaise ou encore le tir à l'arc à l'aveugle.

"L'idée est vraiment de rendre le sport accessible à tous afin que chacun puisse s'initier et peut-être susciter des vocations", a expliqué Adam Scheerlinck, coordinateur du Handisport School Trophy pour le compte de la LHF. "Aujourd'hui, nous avons notamment pu compter sur la collaboration de Ligue francophone de Hockey pour avoir du matériel adapté et faire découvrir l'activité dans les meilleures conditions, tout en orientant les jeunes vers des structures adaptées."