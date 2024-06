Le N.1 mondial Scottie Scheffler vainqueur dans l'Ohio, Thomas Detry termine 41e

Le final a été haletant entre Scheffler et son concurrent et compatriote Collin Morikawa. Alors que le premier comptait 4 coups d'avance en début de journée, les deux joueurs n'étaient plus séparés que d'un coup à l'entame du dernier trou, après un bogey du N.1 mondial sur le 17. Finalement, Scottie Scheffler a tenu bon et joué par pour terminer avec un coup d'avance sur Morikawa (-7), qui a conclu la journée à -1. Le Canadien Adam Hadwin (-4) a pris la 3e place.

Scheffler (27 ans) a ainsi décroché sa 5e victoire de la saison sur le circuit PGA. Il devient le joueur le plus rapide à atteindre un tel total sur une saison depuis l'Américain Tom Watson en 1980. Double vainqueur du Masters et du Players Championship, Scottie Scheffler compte 11 titres sur le circuit PGA. Il se met dans les meilleures conditions pour le prochain US Open, qui débutera jeudi.