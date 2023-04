Le Partizan surprend encore le Real Madrid dans le chaos, Monaco égalise face au Maccabi

La troisième manche est prévue le mardi 2 mai à 20h30 à Belgrade. Le Partizan sera qualifié pour le Final Four en cas de victoire.

Vainqueur sur le fil à Madrid mardi, le Partizan a remis le couvert lors de la deuxième manche jeudi dans la capitale espagnole. L'équipe serbe s'est cette fois imposé de quinze unités au bout d'une rencontre interrompue à un peu moins de deux minutes du terme. Une bagarre générale a éclaté sur le parquet après un accrochage entre Sergio Llull et Kevin Punter. Les arbitres ont décidé de mettre un terme à la rencontre, devant exclure trop de joueurs des suites de la bagarre.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Monaco a égalisé à une manche partout après sa victoire 86-74 face au Maccabi Tel-Aviv. Les Monégasques ont pu compter sur un Jordan Loyd en feu avec 33 points. La troisième manche est prévue le mardi 2 mai à 20h05.

Mercredi, Barcelone avait remporté la première manche face à Zalgiris Kaunas (91-69) et l'Olympiacos a fait de même contre Fenerbahce (79-68). Les deuxièmes manches de ces deux rencontres sont prévues vendredi.

La première équipe à remporter trois victoires dans sa série sera qualifiée pour les demi-finales. Les quatre formations lauréates des quarts de finale se retrouveront pour le Final Four, les 19 et 21 mai à Kaunas en Lituanie. À l'issue de la finale, on connaîtra le successeur au palmarès du club turc d'Efes Istanbul.