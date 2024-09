Léa Bayekula 5e sur 800m, Joachim Gérard éliminé d'entrée, Man-Kei To ira pour le bronze

Plus à l'aise sur les plus courtes distances, dont le 400m, la Bruxelloise, 29 ans, s'est pourtant qualifiée pour la finale avec le meilleur chrono des séries et a claqué son meilleur temps personnel (1:43.63) dans une finale qu'elle aura menée jusqu'à 50 mètres de la ligne. Elle aura été dépassée de justesse pour prendre la 5e place, de bon augure pour la suite de ses premiers Jeux Paralympiques.

La déception du jour est venue de Joachim Gérard qui aurait aimé achevé sa carrière paralympique en tennis autrement que par une élimination dès son entrée en lice, au 2e tour, par le Français Gaetan Menguy. Pour ses 5es et derniers Jeux Paralympiques, le numéro 1 belge, 8e mondial, regrettait son niveau de jeu et de ne pas avoir pris du plaisir.