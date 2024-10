LeBron James et Bronny, premier duo père-fils de l'histoire à jouer un match NBA

Ils sont devenus le premier duo père-fils à jouer ensemble dans un match de NBA, qui plus est le jour du 20e anniversaire de Bronny. LeBron, âgé de 39 ans, est le meilleur marqueur de l'histoire de la ligue, quadruple champion NBA, et est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps.

Ce match a également marqué la première apparition de LeBron dans sa 22e saison en NBA, égalant ainsi un record, après avoir remporté une médaille d'or olympique avec les États-Unis à Paris. Bronny, le fils aîné de LeBron, a subi une intervention chirurgicale l'année dernière pour corriger une malformation cardiaque congénitale, découverte après un arrêt cardiaque lors d'un entraînement estival.