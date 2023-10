Léo Montulet et Laurane Sinnesael, le couple en or de la rivière

Le kayak de rivière, discipline plus prisée dans le sud de pays que les courses olympiques de sprint en ligne, plus développées en Flandres, ne compte cependant pas moins de médaillés internationaux. Parmi eux, Léo Montulet, sacré récent vainqueur de la Coupe du monde de rivière, et sa compagne Laura Sinnesael, championne d'Europe en titre de descente classique. Tous deux sont entraînés par Maxime Richard, quadruple champion du monde de la discipline et directeur technique de la fédération francophone de canoë-kayak (FFC).