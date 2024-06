Les Belgian Rockets filent en finale et font une bonne opération au classement olympique

La Grande-Bretagne a signé le meilleur temps des séries en 42.25 devant la France (42.35) et les Pays-Bas (42.39). Les trois premiers des deux séries et les deux meilleurs temps se qualifient pour la finale prévue mercredi à 22h50.

La Belgique, avec Rani Vincke, Rani Rosius, Elise Mehuys et Delphine Nkansa, a bouclé le tour de piste en 42.85 pour prendre la quatrième place de la seconde série. Un chrono suffisant pour être repêchée au temps pour la finale.

Les Belgian Rockets atteignent leur deuxième finale de suite dans un Euro après leur 6e place en 2022 à Munich. Le relais féminin fait aussi une bonne affaire en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques, son principal objectif de ces championnats. En 42.85, les Rockets reviennent à hauteur de l'Espagne à 15e place et sont virtuellement qualifiées pour Paris via une des deux dernières places qualificatives par le classement 'Road to Paris', qui sera bouclé au 30 juin.