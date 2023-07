Les Belgian Rockets, le 4x100 m dames, 5e avec un record national espoirs

Les Rockets étaient composées de Marine Jehaes, Janie De Naeyer, Mariam Oularé et Delphine Nkansa. Il leur a manqué 7/100e de seconde pour décrocher la médaille de bronze. Les Britanniques se sont imposées en 43.04, record du championnat. L'argent est revenu à la France (43.39), le bronze à la Suisse (43.59).

A peine une heure et demie plus tard, Nkansa devait déjà participer aux séries du 200 mètres. Avec 23.46, elle a réalisé le huitième temps et s'est facilement qualifiée pour les demi-finales. Elles se courront dimanche matin, la finale dimanche soir.