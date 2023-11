Les Brussels Devils s'imposent largement chez les Bohemian Rugby Warriors

Les Devils ont inscrit cinq essais transformés avant que leurs adversaires ne sauvent l'honneur avec un essai en leur faveur, dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Rémy Driesen a inscrit le sixième et dernier essai belge dans la dernière phase de la rencontre, manquant ensuite une transformation anecdotique.

Le duel décisif du groupe B opposera les Brussels Devils aux Romanian Wolves, qui ont également remporté leurs deux premiers matches avec le bonus offensif et comptent 10 points, le 18 novembre à 20h30. Le vainqueur de ce match terminera premier de la poule et rejoindra les demi-finales du tournoi avec trois équipes de la poule A. Le perdant sera versé dans le tableau inférieur avec le dernier de la poule A et les deux dernières équipes de la poule B, les Bohemian Rugby Warriors et Delta.