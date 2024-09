Les cavalières belges terminent 7es du concours par équipes de para-dressage

Avec un score total de 219.189, la Belgique a terminé à la 7e place du Grand Prix Special Test par équipes de para-dressage aux Jeux Paralympiques de Paris vendredi. À Tokyo, le trio, composé de Manon Claeys, Michèle George et Barbara Minneci, avait terminé cinquième du concours par équipe.

Les États-Unis, avec un score de 235.567, ont décroché la médaille d'or alors que les Pays-Bas (232.850) et l'Allemagne (223.751) s'emparent respectivement de l'argent et du bronze.

Une heure plus tard, c'était au tour de Michèle George (Grade V), avec Best Of 8, d'entrer en piste. George, qui a remporté mercredi son sixième titre paralympique dans l'épreuve individuelle, a signé un score de 77.868.

Barbara Minneci (Grade III), en scelle du Stuart, a bouclé le concours belge sur une note de 68.700.