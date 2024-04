Les Clippers renversent de justesse les Nuggets, la lutte pour les playoffs fait rage

Dallas, qui veut également échapper au play-in, a repris la 5e place du classement (46v-30d) avec son succès contre Atlanta. Le duo Doncic/Iriving a combiné pour 51 points contre une équipe des Hawks qui jouera elle le play-in à l'Est (10e, 36v-41d).

Golden State (10e, 42v-34d) a remporté une 6e victoire consécutive contre Houston (110-133), un succès décisif dans sa course à la qualification. Les Warriors de Stephen Curry et Klay Thompson (29 points chacun) ont effacé les Rockets qui sont désormais virtuellement éliminés (11e, 38v-38d) .

La défaite des Kings à New York (120-109) secoue la lutte pour les playoffs dans les deux Conférences. Sacramento (44v-32d) est 8e à l'Ouest, derrière les Suns et les Pelicans (45v-31d). Les Knicks (5e, 45v-31d) reviennent dans un peloton à l'Est avec Cleveland (3e, 46v-31d) et Orlando (4e, 45v-31d).