Les Etats-Unis récupèrent le titre au détriment du Canada

Les Américaines ont profité de pénalités signalées contre l'équipe canadienne en toute fin de rencontre, pour marquer trois buts en 1:12 par Hilary Knight (56e et 57e) et Cayla Barnes (58e). Knight avait inscrit un autre but à la 45e. Abbey Murphy (18e) et Caroline Harvey (45e) ont également marqué pour les USA.

Les Canadiennes avaient mené durant une bonne partie de la rencontre, grâce à l'ouverture du score de Marie-Philip Poulin (6e) et au doublé de Brianne Jenner (2-1 à la 18e, 3-2 à la 29e).