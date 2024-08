Les Français surpris par les Allemands en handball en quarts de finale

La France s'est inclinée en quarts de finale du tournoi olympique de handball messieurs mercredi à Lille en s'inclinant 35-34 face à l'Allemagne après la prolongation et un match haletant. Les handballeurs français ont vu leur rêve olympique de remporter une médaille à domicile prendre fin.

Pensant tenir le bon bout en menant 17-14 à la mi-temps, les Français ont encaissé un but à la dernière seconde du temps réglementaire, après une perte de balle, alors qu'ils menaient 29-28, l'Allemand Renars Uscins envoyant tout le monde en prolongation.

Lors des deux périodes supplémentaires de dix minutes, ce sont les Allemands qui se sont montrés plus fort, inscrivant, à nouveau, un but dans les derniers instants via le même Uscins, à quatre secondes de la fin du match.