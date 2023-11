Les Indoor Red Lions visent le podium à l'Euro de hockey en salle de Louvain

La 21e édition des championnats d'Europe de hockey en salle messieurs aura lieu du 1er au 4 février au Sportoase de Louvain, où les Indoor Red Lions tenteront d'égaler leur prestation de 2018 à Anvers lorsqu'ils s'étaient inclinés de justesse aux shoot-outs pour le titre. La ville de Louvain, le club local du RHC Leuven et l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) ont donné mardi le coup d'envoi de l'organisation lors d'une conférence de presse.

Pour leur sélectionneur de l'équipe belge Maxime Bergez, l'objectif minimum est de finir parmi les cinq premiers du tableau final (à 10 équipes) et ainsi se qualifier pour les prochains Mondiaux, mais l'ambition existe également d'atteindre le podium comme en 2018. "Nous voulons poursuivre notre progression après notre 5e place aux Mondiaux de 2022 et le démontrer devant notre public", avance Bergez.

Les Indoor Red Lions, 4e à la FIH, sont têtes de série dans la poule B qu'ils partagent avec la République tchèque (FIH 5), la Pologne (FIH 12), l'Ukraine (FIH 18) et le Portugal (FIH 22) qui a remplacé les Pays-Bas, vice-champions du monde, mais qui ont décidé de renoncer aux prochaines compétitions internationales. Dans l'autre groupe, on trouve l'Autriche (FIH 1), l'Allemagne (FIH 6), la Suisse (FIH 9), l'Espagne (FIH 20) et la Croatie (FIH 21).