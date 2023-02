Les Kansas City Chiefs vainqueurs du 57e Super Bowl

C'est le troisième titre de l'histoire de la franchise du Missouri après ceux acquis au terme des saisons 1969 et 2019. C'était aussi le cinquième Super Bowl de son histoire, après ceux perdus en janvier 1967 et et février 2020, contre les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. En demi-finales, l'équipe emmenée par le quarterback Patrick Mahomes, première de la division Ouest de la Conférence Américaine, avait battu les Cincinnati Bengals 23-20 au bout du suspense.

Cette finale aura eu la particularité de présenter deux quarterbacks afro-américains, Patrick Mahomes, élu pour la 2e fois MVP de la saison jeudi, et Jalen Hurts, 2e du referendum.