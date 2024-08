Les Red Lions éliminés, Van Aubel s'arrête: "dommage, mais c'est une belle carrière"

Dos au mur après l'ouverture du score à la 40e, les Red Lions ont eu le bon goût de réagir de suite avec une égalisation d'Arthur De Sloover une minute plus tard. Mais les Espagnols ont marqué deux buts encore dans le dernier quart pour mener 3-1. Les occasions belges n'ont permis qu'une seule réduction du score malgré encore un PC à la dernière seconde.

"C'est toujours très difficile d'analyser un match directement après une défaite. Je crois que l'Espagne a bien joué. Au moment où il fallait, on n'a pas concrétisé nos occasions", a regretté aussi Florent Van Aubel. "Il y a eu aussi quelques erreurs défensives et cela fait que ce match à enjeu, on l'a perdu."

La Belgique avait en effet terminé en tête de sa poule pour jouer le 4e de l'autre groupe. Un sérieux candidat cependant, en atteste la victoire de l'Espagne dans son groupe face à l'Allemagne, championne du monde. "Je n'ai pas grand-chose à dire, c'est un quart de finale, je voudrais l'analyser à mon avis, ou même pas en fait", a ajouté l'attaquant gantois de 32 ans très déçu pour le dernier match de sa carrière sous la vareuse des Red Lions.