Les Red Lions encore une fois en blanc pour affronter l'Allemagne en finale

(Belga) Les Red Lions ne porteront donc pas leur maillot rouge lors de cette Coupe du monde de hockey. Dimanche sur le coup de 19 h locales (14h30 belges) à Bhubaneswar, l'équipe nationale belge montera sur le terrain du Kalinga Stadium tout de blanc vêtue pour défier l'Allemagne en finale, a annoncé la fédération internationale de hockey samedi soir. Les Allemands porteront leur traditionnel maillot noir.

La Belgique avait déjà joué en blanc ses trois matchs de groupe, contre la Corée du Sud (5-0), l'Allemagne (2-2) et le Japon (7-1). Elle n'avait pas non plus porté son maillot rouge face à la Nouvelle-Zélande (2-0) en quarts de finale mardi soir puis face aux Pays-Bas vendredi soir en demies (2-2, 3-2 s-o). Après des titres mondial (2018), européen (2019) et olympique (2021), l'équipe nationale est à une victoire d'encore un peu plus marquer l'histoire du hockey international. La rencontre sera arbitrée par le Tchèque Jakub Mejzlik et l'Australien Steve Rogers, déjà à la baguette lors de Belgique - Pays-Bas vendredi. (Belga)