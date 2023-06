Les Red Panthers battent à nouveau la Nouvelle-Zélande et sont assurées du top 5

Déjà victorieuses 7-0 des Kiwis dimanche, les joueuses de Raoul Ehren terminent leur 1re série de 4 matchs à la Wilrijkseplein par 2 succès sur la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'un partage et un revers contre l'Australie. Elles clôtureront leur campagne de Pro League avec 4 dernières rencontres, la semaine prochaine et toujours à Anvers, contre l'Espagne (2x) et les Pays-Bas (2x).

Sans Michelle Struijck, légèrement blessée à la cheville après le partage de lundi avec l'Australie (1-1), la Belgique a très bien entamé les 2 premiers quart-temps pour mener 2-0 au repos face aux Black Sticks. Un penalty-corner (PC) obtenu après 20 secondes de jeu a d'abord permis à Stephanie Vanden Borre d'ouvrir le score d'un sleep en hauteur (1e). Pour son 7e but en 10 sélections, Emily White a ensuite doublé l'avance dans la 1re minute du 2e quart (16e) trompant d'une déviation la gardienne adverse Grace O'Hanlon. Vanessa Blockmans a touché le poteau sur le 6e PC belge en seconde période. Passant à 11 joueuses de champ, les Néo-Zélandaises ont redonné du suspense en fin de rencontre, sauvant l'honneur sur un rebond récupéré par Tayla White (56e), mais sans réussir dans les minutes suivantes à égaliser.