Les Red Panthers U18 battent la France 5-0 et défieront l'Angleterre en demi-finales

L'équipe nationale féminine de hockey des moins de 18 ans, a battu la France 5-0 dans son quatrième et dernier match du groupe A à l'Euro U18 de hockey, jeudi, à Krefeld en Allemagne. Avec 10 points, les jeunes Belges terminent à la première place de leur poule et se hissent en demi-finales, où les attendront samedi l'Angleterre, 2e du groupe B.

L'équipe dirigée par Joy Jouret avait dominé l'Écosse (3-1) samedi en ouverture, avant de prendre la mesure de l'Irlande dimanche (5-1) et de partager l'enjeu mercredi avec l'Allemagne (0-0).

Les buts belges contre la France ont été marqués par Hélène Delva (5e), Lisl Denef (25e et 57e), toutes deux actuelles meilleures buteuses du tournoi avec 3 réalisations, par la capitaine louvaniste Perinne De Clerck (29e) et Chloé Delhalle (59e).

Au classement final de la poule A, la Belgique termine en tête avec 10 points et une différence de buts de +11, soit un but de mieux que l'Allemagne qui possède également 10 unités. Suivent la France, 3e (4 pts), l'Irlande (3) et l'Ecosse (1pt).

Le groupe B est aussi remporté à la différence de buts par l'Espagne, première avec 6 unités (+10), devant l'Angleterre (6 pts; +9) et les Pays-Bas (6 pts; +5). La Pologne était éliminée (0 pt).

La première demi-finale opposera samedi (14h00) la Belgique à l'Angleterre, avant celle entre l'Allemagne et l'Espagne (16h15). Les finales sont programmées dimanche.