Les seize Belgian Lions sélectionnés face à la Slovaquie et l'Espagne sont connus

La Belgique (FIBA-39) débutera sa campagne face à la Slovaquie (FIBA-60) le jeudi 22 février (18h00) à Bratislava. Les Belgian Lions retrouveront pour la première fois depuis 9 ans (2015) le Dôme de Charleroi, le dimanche 25 février (17h30), à l'occasion de la venue de l'Espagne, championne d'Europe et deuxième nation mondiale. La Lettonie (FIBA-8) est la 4e équipe de cette poule C.

L'Euro se jouera en Lettonie, Finlande, la Pologne et Chypre et réunira 24 équipes en septembre 2025. Ces quatre nations sont qualifiées mais joueront néanmoins la phase préliminaire. Les deux premiers des huit poules et les quatre troisièmes des groupes qui ne comprennent pas un des quatre pays hôtes rejoindront le tournoi final. La phase finale de celui-ci se jouera à Riga en Lettonie.

Le coach Gjergja a choisi d'associer les expérimentés et toujours motivés par l'équipe nationale Pierre-Antoine Gillet, Jean-Marc Mwema, Retin Obasohan, Kevin Tumba, Ismael Bako, Hans Vanwijn et autre Loïc Schwartz, aux jeunes talents prometteurs que sont Thijs De Ridder, Siebe Ledegen, Joppe Mennes, Jo Van Buggenhout, Milan Samardzic, Niels Van Den Eynde et Vrenz Bleijenbergh. Le groupe comprend ainsi sept éléments de moins de 25 ans.

"Notre objectif : rejoindre l'Eurobasket 2025 avec tous les meilleurs joueurs belges y compris Toumani Camara (Portland Trail Blazers/NBA) et AJ Mitchell (UG Santa Barbara/NCAA)", a insisté Jacques Stas, High Performance Manager des Belgian Lions.

La deuxième période de deux matches de qualification est prévue entre les 18 et 26 novembre 2024 et la troisième et dernière entre les 17 et 25 février 2025.