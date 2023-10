Les sélections juniores belges connues pour les Mondiaux en Malaisie et au Chili

Les deux sélectionneurs des équipes nationales belges de hockey des U21 ont annoncé la composition de leur noyau de 18 joueurs et joueuses pour les prochaines Coupes du monde juniors, qui auront lieu au Chili pour les Young Red Panthers (29/11 au 10/12) et en Malaisie pour les Young Red Lions (5 au 16/12).

L'équipe de Jeroen Baart, 6e des derniers Mondiaux juniors de 2021 en Inde, tentera à Kuala Lumpur d'atteindre dans un premier temps les quarts de finale, réservés au deux meilleurs des 4 groupes de quatre. Une poule D assez relevée pour les Young Red Lions qui joueront contre trois grandes nations du hockey : les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et le Pakistan.

À cause d'un calendrier international surchargé, les Young Red Panthers n'ont quant à elles pas pu défendre leur chance lors de la dernière Coupe du monde féminine, en avril 2022 en Afrique du Sud. Comme leurs homologues masculins, les joueuses de Darran Bisley ont hérité d'une poule C difficile avec l'Allemagne, l'Inde et le Canada. Les deux équipes nationales ont décroché leur qualification pour ces Mondiaux lors du dernier Euro de Gand, fin juillet 2022, où les jeunes filles avait décroché l'argent et les garçons le bronze.