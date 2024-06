Les Yellow Tigers battent l'Ukraine et signent un bilan parfait avant le Final Four

Les Yellow Tigers, l'équipe nationale féminine de volleyball (FIVB 14), ont remporté leur sixième et dernier match de la phase de groupes de l'European Golden League dimanche. Elles ont battu l'Ukraine (FIVB 18) 3-1 (25-21, 26-28, 25-18 et 25-23) à Tarnow, en Pologne.

Les Yellow Tigers avaient gagné leurs cinq premiers matchs : 3-1 contre l'Espagne (FIVB 30), 3-0 contre la Suède (FIVB 24), 3-0 face à l'Estonie (FIVB 49), 3-1 aux dépens de la Croatie (FIVB 37) et samedi, également à Tarnow, 3-1 au détriment de la Tchéquie (FIVB 15).

La Belgique était déjà assurée d'une place dans le Final Four de la compétition avant le match.

Au classement, les filles de Kris Vansnick terminent en tête avec un maximum de 18 points.

L'European Golden League est une compétition entre 12 pays, chacun d'entre eux a disputé six matche en phase de groupes. Les quatre premiers se sont qualifiés pour le Final Four, qui se déroulera en République tchèque les 15 et 16 juin.

Derrière la Belgique, la République tchèque (deuxième avec 15 points), la Roumanie (troisième avec 12 points) et la Suède (quatrième avec 11 points) complètent le quatuor de tête.