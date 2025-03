Ligne d'arrivée pour Jacques Borlée: l'emblématique coach des Belgian Tornados met un terme à sa carrière

"Ce sport, qui m'a tant donné, restera toujours une passion profonde", a-t-il poursuivi. "Mon engagement a toujours été guidé par ma passion pour la performance et mon désir constant de prôner le dépassement de soi. Mais il arrive un moment où l'équilibre devient difficile à maintenir, et il faut savoir prendre du recul pour avancer autrement."

Jacques Borlée met un terme à sa carrière d'entraîneur. L'ancien mentor des Belgian Tornados l'a annoncé dimanche dans un communiqué transmis à Belga. "Je tourne aujourd'hui une page pour en écrire une nouvelle, porté par de nouveaux défis et projets", a-t-il expliqué. "Après un parcours riche en émotions et en succès, je quitte mes fonctions d'entraîneur avec la fierté d'avoir contribué, à ma manière, à l'essor de talents remarquables."

"J'espère avoir laissé une empreinte, non par les chiffres, mais par l'esprit de travail et d'excellence que nous avons cultivé ensemble", a encore ajouté Jacques Borlée, qui a totalisé 33 médailles internationales en tant qu'entraîneur, a-t-il rappelé.

Le nom de Jacques Borlée restera indissociable de celui des Belgian Tornados, le relais 4x400m qu'il a dirigé pendant de longues années. Avec notamment ses fils, les jumeaux Kevin et Jonathan, et Dylan, le relais belge a remporté notamment quatre titres européens et un bronze aux Mondiaux en plein air, ainsi que deux titres mondiaux en salle et trois titres européens indoor. Seule la médaille olympique manque à ce riche palmarès. Au niveau individuel aussi, ses athlètes ont glané des médailles, dont un titre européen pour Kevin Borlée à Barcelone en 2010.

Après avoir quitté son poste d'entraîneur du relais belge, il avait continué à entraîner des athlètes. Trois d'entre eux, Dylan Borlée, Jonathan Sacoor et Daniel Segers, sont présents à l'Euro en salle d'Apeldoorn.