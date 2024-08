Lize Broekx et Hermien Peters "très fières" de leur 5e place : "On aurait signé de suite"

""On est super contentes", s'est réjouie Hermien Peters, "même si à un moment on a cru à plus" parce que les positions étaient très serrées derrière le bateau néo-zélandais emmené par Lisa Carrington pour sa 7e médaille olympique, dont 6 en or. Deux médaillées de bronze ont d'ailleurs été attribuées. "J'ai vu qu'on était peut-être 4e, je me suis dit 'zut tout juste pas'. Mais finir 5e aux Jeux; on aurait signé de suite. Nous étions à notre meilleur niveau, la forme était là, on était super bien préparées".

Les Limbourgeoises avaient parfaitement géré leur demi-finale avec un départ contrôlé pour finir en force et prendre la deuxième place de la première série. La finale A aura été meilleure encore.