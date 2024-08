Lize Broekx a pris du plaisir en K1: "tout ce qui vient en solo, c'est du bonus"

Si Hermien Peters s'est qualifiée directement via les séries, Lize Broekx a dû passer par un tour de plus.

La Limbourgeoise, 32 ans, a remporté son quart de finale pour se retrouver aussi en demi-finales du K1.

"Mon sentiment est bon. Je savais bien que je pouvais faire mieux que ce matin (en séries, ndlr), j'ai essayé de donner le maximum", a commenté Lize Broekx qui avoue s'être bien amusée. "Je suis super contente. J'en ai bien profité en plus, cela faisait longtemps que je n'avais plus pagayé en K1 (depuis Tokyo en 2021, ndlr). C'est fantastique".

Hermien Peters et Lize Broekx disputeront les demi-finales du K2 sur 500m aussi vendredi et celles du K1, samedi au centre nautique à l'est de Paris, mais la priorité reste la compétition en duo.