L'Olympiacos décroche une première Coupe Challenge

L'Olympiacos a remporté la Coupe Challenge masculine de volley, mercredi. Déjà victorieux 0-3 à l'aller, les Grecs ont à nouveau battu le Maccabi Tel-Aviv sans perdre un set au retour. Les sets se sont achevés 25-16, 25-21 et 25-16.

Finaliste en 2018, l'Olympiacos inscrit pour la première fois son nom au palmarès de cette coupe, la troisième au niveau européen. L'Olympiacos a remporté la Coupe CEV à deux reprises, en 1996 lorsqu'elle s'appelait Coupe des vainqueurs de coupes, et en 2005, sous le nom de Top Teams Cup, et a été battu deux fois en finale de la Ligue des Champions, en 1992 et 2002.

L'Olympiacos succède à Narbonne, vainqueur l'an passé face à Ankara.