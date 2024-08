Louis Naeyaert sur la 3e marche du podium des Mondiaux de triathlon de longue distance

Le champion d'Europe en titre de moyenne distance, 8e à la sortie des 3 km de natation, à plus de 2 minutes des leaders, a signé le 3e temps à vélo au terme des 114 km du parcours vélo et le 3e meilleur chrono à pied sur les 30 km. Naeyaert a bouclé l'épreuve en 5h07:29, à plus de 4 minutes de Benito et 1:26 de McKenna.

Chez les dames, où aucune Belge n'était engagée chez les élites, le titre mondial est revenu à la Française Charlène Clavel, en 5h45:14, devant la Polonaise Marta Lagownik (5h47:16) et sa compatriote Julie Iemmolo (5h51:04).