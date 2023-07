Lucas Glover conserve la tête du Barbasol Championship après la deuxième journée

Parti sur la deuxième moitié du parcours, le golfeur de 43 ans lauréat de l'US Open 2009 a commis une seule erreur, contre cinq birdies pour finir à -4 et porter son total à 131 coups, 13 sous le par. Il compte désormais 2 coups d'avance sur ses plus proches poursuivants, l'Américain Adam Long, le Suédois Vincent Norrman et l'Anglais Daniel Brown.

Le cut a été placé à -4, et 67 joueurs participeront aux tours finaux.