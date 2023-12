Lucas Henveaux se hisse en finale du 400m nage libre en battant le record de Belgique

Henveaux, 23 ans, a terminé à la 3e place de la quatrième et dernière série avec un chrono de 3:39.96, battant son record de Belgique qu'il détenait depuis le 22 octobre dernier à Derby en 3:40.80. Le Lituanien Danas Rapsys s'est montré le plus rapide de la série en 3:39.19.

Sarah Dumont, pour sa part, a été éliminée en séries du 400m quatre nages en signant le 17e chrono (sur 19 engagées) en 4:46.14, loin de son record personnel fixé à 4:42.29. La Namuroise de 16 ans, qui dispute son premier championnat chez les seniors, participera encore aux séries du 800m nage libre mardi matin tout comme Grace Palmer.

Au total, neuf Belges sont présents en Roumanie avec Henveaux et sa soeur cadette Camille, Dumont et sa grande soeur Valentine, Grace Palmer, Lucie Hanquet, Alisée Pisane, ZInke Delcommune et Lotte Vanhauwaert.