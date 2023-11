Luka Van den Keybus vise haut à Paris: "Je n'aurai rien à perdre"

"C'est très chouette de revoir de vieilles connaissances ici à Belek, comme le judoka Jorre Verstraeten, avec qui j'avais partagé la chambre lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse", a expliqué Van den Keybus, qui participe à son premier stage olympique.

Le mois passé, au Sportpaleis d'Anvers, Van den Keybus avait fini 21e de la finale du concours général. "C'est à peu près la place que j'occupe actuellement au niveau mondial", estime-t-il. "Même si je n'ai pas encore réalisé une compétition parfaite. Cela me donne aussi de la confiance. Car si j'y parviens, je peux aussi finir très haut." Après cinq des six rotations, Van den Keybus occupait la 11e place lors de la finale des Mondiaux. Le cheval d'arçons lui a couté cher. "C'est toujours un agrès difficile. J'ai perdu mon rythme après une chute précoce. Si j'avais fait 13 ou 13,5 au cheval, j'aurais terminé dans le top-12. Cela doit aussi être mon ambition aux Jeux. Je dois viser haut. Nous allons augmenter la difficulté pour cela, aux barres parallèles et éventuellement à la barre fixe."