Maaseik, Alost et Achel commencent bien la saison

Ce samedi, la première journée de la Lotto Volley League, le championnat de volley-ball masculin, a permis à Maaseik, Alost et Achel de bien débuter leur saison.

Maaseik, vice-champion de Belgique en titre, entamait sa saison dans l'inconnue face à l'Antwerp, seule nouvelle écurie de la compétition. Et par moments, les Limbourgeois ont eu du mal dans le premier set, avant de dérouler et de passer au-dessus de leurs hôtes à l'expérience (21/25, 17/25, 19/25). Francisco Iribarne et ses treize points auront, forcément, joué un rôle prépondérant dans cette victoire.

Du côté de Gand, Alost a également réussi son entame de saison en prenant le contrôle de la rencontre rapidement et n'étant jamais mis en difficultés, si ce n'est dans le deuxième set (18/25, 23/25, 19/25). Timo Lohmus (13 points) et Max Schulz (14 points) ont assuré au niveau du 'scoring'.