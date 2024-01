Mahomes et les Chiefs défendront leur titre au Super Bowl le 11 février

"Ce fut une année mouvementée, on était considérés comme des outsiders pour les derniers matches mais de notre côté on ne se sent jamais outsiders", a réagi Mahomes, quaterback star des Chiefs, à l'origine d'un touchdown et de 241 yards gagnés, sans être intercepté.

"Nous avons de nombreux gars dans cette équipe qui savent comment gagner en play-offs. Je savais qu'on allait le faire, et nous voilà au Super Bowl", pour la quatrième fois en cinq ans (deux succès en 2020 et 2023).