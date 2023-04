Malcolm Brogdon choisi meilleur sixième homme de la saison

Brogdon a recueilli 408 points et a été préféré à l'arrière de New York Immanuel Quickley (326) et à l'intérieur de Milwaukee Bobby Portis (97).

Brogdon devient à 30 ans le deuxième joueur dans l'histoire de la NBA, après Mike Miller, à être désigné meilleur sixième homme après avoir été élu meilleur rookie (débutant) de la saison, en 2017. Il n'avait été drafté qu'en 36e position par Milwaukee en 2016.