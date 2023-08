Marit Janssens termine les Mondiaux juniors à la 6e place en finale A

L'Ostendaise, qui avait passé avec succès le cap des demi-finales en prenant la 3e place de sa série dans la matinée, n'a jamais été en mesure de viser le podium en finale. Elle n'a jamais quitté la 6e et dernière position tout au long des 2.000 m. Le titre mondial est revenu à la Roumaine Bianca Camelia Ifteni, en 7:52.33, devant l'Irlandaise Holly Davis (7:56.40) et l'Urugayenne Cloe Callorda (8:03.46).

En raison des mauvaises conditions météorologiques annoncées dimanche, demi-finales et finales ont toutes eu lieu samedi. Aucun des 3 autres bateaux belges engagés en demies n'a par contre réussi à se hisser dans le top 6. En deux de couple féminin, Lore Helsen et Louise Gyssels, 6e et dernières de leur demi-finale, ont terminé 3e de la finale B, soit une 9e place finale. Le deux de couple masculin de Juul Persyn et Lukas Depla, 5e la matin en demies, a signé le même résultat en finale B (11e place finale). Enfin, le quatre de couple de Karel Debruyne, Brecht Verkest, Jules Vanoverschelde et Neal Laureyns, a fini 6e et dernier de sa série des demies, mais s'est bien rattrapé dans l'après-midi en remportant sa finale B (7e place finale).