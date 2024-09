McLaughlin-Levrone déçue de ne pas prendre part aux finales: "Ce sont les règles"

Les conditions météorologiques étaient loin d'être idéales. "Il faisait très froid. Avec un peu de soleil, j'aurais pu être beaucoup plus rapide, mais il faut prendre les conditions comme elles viennent. Les chronos plus rapides suivront."

"C'est sympa d'être la plus rapide ici", a déclaré McLaughlin-Levrone, détentrice du record du monde du 400 mètres haies. "Le 400 mètres plat est une belle distance, que je suis encore en train d'apprendre. C'est complètement différent des haies. Encore une fois, il faudra que je revoie la course pour voir ce qui pourrait être amélioré."

McLaughlin-Levrone, avait l'intention de courir les finales de la Ligue de Diamant, mais comme elle ne s'était pas qualifiée, elle s'est retrouvée avec une invitation. "J'ai pensé qu'il y avait une option pour courir les finales de la Ligue de Diamant, mais ce n'était pas le cas. Les règles sont les règles. Je le comprends, mais je pense que la finale aurait pu être une course captivante."

L'Américaine a profité de son passage à Bruxelles. "S'amuser, courir à nouveau en Europe et manger des gaufres belges. Bruxelles est un superbe meeting et il y a de fortes chances que j'y revienne plus souvent, mais d'abord le 200 mètres ce samedi", a conclu McLaughlin-Levrone.