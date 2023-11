Mina Libeer , qui fait son grand retour : "Je n'aurai rien à perdre"

"J'ai enfin pu participer à deux stages qui se sont bien déroulés", a-t-elle expliqué. "Ma blessure a bien évolué. Je suis toujours occupée à me reconstruire, mais le fait d'avoir reçu le feu vert pour participer à une compétition est un signal très encourageant. J'ai pris beaucoup de plaisir à bouger et à faire des randoris lors de ces stages. Cela n'a pas été facile au début, il a fallu pas mal encaisser et digérer, mais l'évolution a été positive et j'ai pu me rebâtir une confiance."

Mina Libeer avait décroché une belle médaille de bronze, l'an dernier, aux Championnats d'Europe à Sofia. La voir une nouvelle fois monter sur le podium dans l'Hérault paraît moins réaliste, mais elle va en tout cas tout donner.