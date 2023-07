Mondial-2023: "chaque entraînement a un enjeu personnel", reconnaît Ethan Dumortier

"Je ne pense pas faire partie des joueurs qui sont intégrés pleinement dans cet effectif", a clairement reconnu en conférence de presse Ethan Dumortier (22 ans, 5 sélections), qui a pourtant disputé en tant que titulaire tous les matches du dernier Tournoi des six nations.

"Chaque entraînement a un enjeu personnel", ont estimé jeudi l'ailier lyonnais Ethan Dumortier et le troisième ligne rochelais Paul Boudehent, qui tentent de gagner leur place pour le Mondial-2023 lors du stage de préparation des Bleus à Monaco.

A ses côtés, Paul Boudehent (23 ans, 0 sél.) a acquiescé, y voyant "une super opportunité". "Ethan a déjà joué, a-t-il souligné. Mais on est quatre à ne pas avoir de sélection. On a tout à prouver, à gagner, rien à perdre. C'est génial."

"De mon expérience avec les U20, une Coupe du monde, ce ne sont pas 15 joueurs, a souligné le Lyonnais. Tout un groupe prépare une compétition longue et difficile sur le plan physique et émotionnel. L'objectif individuel est de donner le maximum pour intégrer le groupe".

S'il veut "bien sûr, s'intégrer, marquer des points (...) l'idée n'est pas de faire n'importe quoi et vouloir à tout prix se mettre en avant, a-t-il poursuivi. Sur et hors terrain, il y a des moments à passer avec chacun, sans forcer les choses et trouver sa place petit à petit".

En attendant, les deux se sentent "de mieux en mieux physiquement". Pour Boudehent, cela a toutefois "été difficile de repartir sur une préparation, deux semaines après la finale de championnat", perdue contre le Stade toulousain.

"Mais on était 19 dans ce cas. On ne s'est pas posé de question, a-t-il ajouté. Et puis, c'est un problème de riche. La Coupe du monde, c'est tous les quatre ans. Je ne sais pas si j'aurais l'occasion d'en préparer d'autres."