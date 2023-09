Mondial-2023: l'Angleterre de retour au drop niveau

Le numéro 10 anglais a enchaîné en l'espace de dix minutes trois coups de pied parfaitement équilibrés, dont deux de plus de 40 mètres, et renversé la tendance d'une rencontre bien mal embarquée.

Le troisième ligne Tom Curry, pour un choc tête contre tête avec Juan Cruz Mallia à la retombée d'un ballon haut, a quitté d'entrée ses coéquipiers, via le "bunker", alors qu'il n'avait plus joué depuis le mois de mai.

- L'Argentine impuissante -

Le pied de Ford, impeccable face aux perches (six sur six de réussite) en plus de ses drops assassins, et logiquement désigné homme du match avec ses 27 points, a fait le reste face à des Pumas qui l'ont bien aidée.

On pouvait attendre beaucoup mieux des joueurs de Michael Cheika à la sortie d'un Rugby Championship plutôt réussi entre une victoire en Australie (34-31) et une courte défaite chez les champions du monde sud-africains (22-21).

Maladroits, en panne d'idées, indisciplinés, ils n'ont pas su tirer profit de leur supériorité numérique et devront encore attendre pour battre enfin les Anglais en Coupe du monde après déjà trois défaites en 1995, 2011 et 2019.

Ils auront le temps d'analyser les raisons de cette contre-performance, et de la ruminer, puisqu'ils ne rejoueront pas avant presque deux semaines, le 22 septembre à Saint-Etienne face aux Samoa.

Les Sud-Américains n'auront alors déjà plus le droit à l'erreur pour s'extraire d'un groupe qui compte également le Chili et le Japon, futur adversaire de l'Angleterre la semaine prochaine à Nice.

Les Anglais ont répété à l'envi cette semaine qu'il leur suffisait d'un déclic pour enrayer leur mauvaise dynamique et reprendre leur place à la table des grandes nations mondiales.

Ils pourront le confirmer contre les Japonais, en essayant peut-être cette fois de rester à 15 tout le match pour offrir davantage offensivement.

Le puissant troisième ligne centre Billy Vunipola aura alors purgé sa suspension. Pas Farrell, mais les supporters anglais ne devraient pas trop s'en inquiéter.

Ils tiennent avec Ford une doublure de choix. Même s'il n'égalera sans doute jamais les 14 drops inscrits en Coupe du monde par Wilkinson, le trentenaire pourrait être tenté d'aller chercher un autre record: les cinq passés dans le même match par le Sud-Africain Jannie de Beer en 1999. Contre l'Angleterre.