Mondial-2023/Match de préparation: la France déroule pour sa première sortie face à la Tunisie

Dix ans après le sacre continental de la bande de Tony Parker et Boris Diaw, fêtés avant le coup d'envoi par le public béarnais, leurs successeurs, emmenés par les champions d'Europe encore en activité, le capitaine Nicolas Batum (7 pts) et Nando De Colo (10 pts), ont livré une partition appliquée et sérieuse, sans aucun accroc, ni beaucoup d'enseignements.

"Il ne faut justement pas vouloir en tirer de ce match. Ce serait une erreur, le piège est assez évident", a résumé le sélectionneur Vincent Collet. "Maintenant on doit vouloir et pouvoir faire la même chose contre des adversités plus fortes", a-t-il ajouté.

Wembanyama ayant fait l'impasse sur le voyage en Asie pour se consacrer pleinement cet été aux San Antonio Spurs, Vincent Collet a pu compter sur un secteur intérieur très solide avec l'étincelant Guerschon Yabusele (18 points, meilleur marqueur et 28 d'évaluation), et les tours quasi-jumelles Rudy Gobert (2,16 m, 11 pts) et Moustapha Fall (2,18m, 8 pts) face à un adversaire limité.

- Pas de suspense -