Mondial de hand: les Bleus passent au jaune en finale

Ils sont de retour, six ans après. Les Bleus disputeront leur première finale du Mondial de hand depuis 2017 après avoir surclassé (31-26) devant son public la Suède, championne d'Europe en titre, vendredi à Stockholm.

Pour décrocher une septième couronne mondiale six ans après la dernière, à la maison, ils devront se défaire d'autres Scandinaves, les Danois, qu'ils avaient battus en finale des JO-2021 (25-23) et visent eux un triplé inédit.

La France ne l'a jamais réalisé, victorieuse de deux titres consécutifs à deux reprises, du temps des Experts (2009, 2011 et 2015, 2017).

Ce cru 2023, dont la plupart des membres ont été couverts d'or olympique il y a un an et demi à Tokyo (les vétérans Luc Abalo et Mickaël Guigou, alors présents, ont cependant depuis pris leur retraite), peut espérer commencer à se placer dans les pas de ses glorieux aînés.

Il faudra pour cela enchaîner dimanche une nouvelle grande performance dans cette Tele 2 Arena, garnie vendredi de quelque 20.000 supporters vêtus de jaune et bleu. Bruyants, voire très bruyants quand Kentin Mahé s'avançait pour tirer les penalties (4 buts sur 4 tentés), mais que les Bleus ont petit à petit éteints.

En tête de quatre longueurs à la pause (16-12), ils ont poursuivi sur leur lancée, à l'exception d'un petit creux en milieu de seconde période qui a permis aux Suédois de revenir à deux longueurs (24-22, 48e). Mais cinq minutes plus tard, après un 3-0 infligé, le match a été plié (30-24). - Profondeur d'effectif - Peu importe l'adversité, les blessures, le voyage de Gdansk à Stockholm pour disputer la rencontre pendant que la Suède était au chaud, son statut de championne d'Europe et les deux défaites concédées, face à elle, dans ce même dernier carré lors des trois dernières compétitions (Mondial-2021 et Euro-2022). Les joueurs de Guillaume Gille ont livré un match plein, menant de bout en bout à l'exception des premières minutes. Et ceci malgré l'absence des deux premiers choix au poste d'arrière gauche, Nikola Karabatic et Thibaud Briet.